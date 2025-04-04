- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 609
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала Кривий Ріг: перші подробиці
Місцева влада закликали громадян не залишати безпечні місця до офіційного відбою.
Російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Інформація про масштаби атаки та можливі руйнування уточнюється.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
«Ракетна атака. Усі працюємо. Можливі ще виходи. Бережіть себе», – написав він у Telegram.
У Повітряних Силах України повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.
О 19:24 Олександр Вілкул повідомив, що росіяни вдарили балістичною ракетою в центр жилого мікрорайону.
“На зараз вже 12 загиблих, поранених більше 50”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 4 квітня, російські терористи дронами атакували евакуаційний екіпаж ГО "Бути добру на Херсонщині". Постраждав керівник організації.