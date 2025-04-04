Вибух авто у Дніпрі: що відомо про загибель депутата Юрія Федька

У Дніпрі підірвали авто депутата Юрія Федька / © ТСН.ua

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Зранку 4 квітня у Дніпрі підірвали авто депутата міськради Юрія Федька та його дружини Анжеліки. Від отриманих травм, чиновник помер у лікарні.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про вибух та загиблого.

Вибух у Дніпрі 4 квітня

У Дніпрі 4 квітня вибухнув автомобіль.

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Вибух стався близько 7:40 у житловому масиві Придніпровська. За словами очевидців, він був дуже гучним.

«Дуже гучно було, я на вулиці був. Думали, що ППО спрацювало. Кажуть, якогось посадовця підірвали», — розповів Суспільному місцевий житель Володимир.

Ще одна місцева жителька Вікторія розповіла, що прокинулась від вибуху. Жінка тоді подумала, що сталося влучання поблизу.

На місці події працював перший заступник Голови Нацполіції — начальник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, а також співробітники поліції, СБУ, прокуратури та вибухотехніки.

У Дніпрі вибухнув автомобіль подружжя Федько / © www.facebook.com/Національна поліція України У Дніпрі вибухнув автомобіль подружжя Федько / © www.facebook.com/Національна поліція України У Дніпрі вибухнув автомобіль подружжя Федько / © www.facebook.com/Національна поліція України

Хто постраждав

Внаслідок вибуху постраждало подружжя, яке перебувало в авто: Юрій та Анжеліка Федько. Цю інформацію підтвердила його заступниця Ольга Козлова.

Через декілька годин після вибуху, внаслідок отриманих травм, 61-річний Юрій помер у лікарні.

Юрій Федько. Джерело: політична партія «Пропозиція»

Син діставав пораненого батька з машини

Син подружжя Ярослав діставав пораненого батька з авто. Про це він розповів Суспільному.

Ярослав працює вчителем фізики. А коли за хвилину після вибуху йому подзвонила мати, то він одразу залишив роботу та побіг на місце події.

Як розповів Ярослав, коли він діставав батька з автомобіля, той був при свідомості.

«Ми дуже сподівалися, що лікарі зможуть його врятувати», — розказав чоловік.

Також Ярослав зазначив, що його мати зараз перебуває у важкому психоемоційному стані.

«Вона не в реанімації, вона фізично не пошкоджена, але емоційно дуже-дуже важко», — розповів Ярослав.

Чоловік зауважив, що про ймовірні мотиви вбивства батька не знає, адже не було жодних погроз чи конфліктів.

Що відомо про Юрія Федька

Юрій Федько народився у місті Жовті Води, інформує видання «Відомо». Навчався в середній школі № 11 м. Жовті Води.

Згодом здобув чотири вищі освіти, серед яких: історія, менеджмент, право та публічне управління.

Юрій Федько фактично всю свою трудову діяльність провів як освітянин, пропрацювавши 25 років у Придніпровському енергобудівному технікумі. Там він пройшов шлях від викладача до директора. Після чого, у 2015 році став депутатом від партії «УКРОП» Самарської райради, яку ж і очолив.

У 2020 був обраний депутатом Дніпровської міськради від партії «Пропозиція», серед співзасновників якої є Борис Філатов, чинний міський голова Дніпра.

Згодом, у 2021 його призначили головою Лівобережної адміністрації Дніпра.

На посаді голови Лівобережної адміністрації Юрій Федько отримав за рік 371, 607 тисяч гривень. А його дружина, яка працює у Дніпропетровському фаховому коледжі енергетичних та інформаційних технологій, того ж року отримала зарплату 396,6 тисячі гривень. А за сумісництвом — у ТОВ «НВО завод Приват-кабель» вона заробила за рік 29,6 тисячі гривень.

На банківському рахунку Юрій зберігав 178,7 тисячі гривень, його дружина Анжеліка — 21,8 тисячі гривень. Готівковими коштами Федько задекларував 460 тисяч гривень, 15,5 тисячі доларів і 6,4 тисячі євро. У його дружини готівкою є сто тисяч гривень.

Юрій Федько задекларував квартиру у Дніпрі 64 квадратних метри. Іншої нерухомості не має. Єдиний транспортний засіб у родині зареєстрований на дружину — HYUNDAI SANTA FE 2011 року випуску.

Юрій Федько був близьким другом та соратником міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Своєю чергою, Філатов написав пост про загибель свого друга у соцмережі.

«Спочивай з миром, мій Друже, ще зі студентських часів. Невгамовний біль. Я знаю, що те мене чуєш зараз, братику. Єдиний, хто був в мерії зі мною на „ти“, — йдеться у дописі.

Також мер Дніпра зазначив, що цей теракт «розслідують найкращі професіонали, і це — справа честі для всіх нас».

Слідство розглядає три версії

Поліція кваліфікувала подію як теракт і відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України.

Для розслідування злочину була створена спеціальна слідча комісія, яка розглядає три основні версії.

Правоохоронці оглянули місце події, зібрали речові докази. Наразі триває комплекс слідчих та оперативних заходів для встановлення всіх обставин злочину та його розкриття.

На оперативній нараді слідство визначило три основні версії, які могли стати причиною вбивства депутата:

злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі;

неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем;

професійна діяльність потерпілого.

Нагадаємо, 3 квітня у столиці України пролунало два вибухи в різних районах.

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