- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 843
- Час на прочитання
- 2 хв
Засідання Україна-НАТО: очільник МЗС України зробив несподівану заяву
Міністр МЗС Андрій Сибіга зробив заяву після засідання ради “Україна-НАТО”. Що він розповів?
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув у Брюссель, де зустрівся зі своїми колегами з країн НАТО. Він повідомив, що такої рішучості від партнерів не бачив давно.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Прокоф'євої.
Нові пакети підтримки, готовність вкладатися в українську оборонку та участь держсекретаря Марка Рубіо в засіданні ради Україна-НАТО. Хороший знак. Принаймні так результати цієї зустрічі окреслив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
“Це було закрите засідання, я не можу цитувати. Але точно скажу, що підтримую кожного з виступаючих”, - сказав він.
Рада Україна-НАТО - формат, який дуже подобається і нам, і партнерам. Адже тут Україна на політичному рівні почувається як рівна серед країн-членів Альянсу. Вчора ввечері вона відбувалася у закритому режимі, тому багато чого залишається за кадром. Утім, наголосив міністр Сибіга, він вже давно не бачив такої рішучості і єдності.
Коротко про результати: по-перше, усі країни зійшлися у тому, що на Росію потрібно чинити тиск - більш жорсткі санкції, використання заморожених активів, посилення ізоляції. І це єдиний шлях до справедливого миру. По-друге, партнери й надалі надаватимуть допомогу Україні - і вже зовсім скоро вона конвертується у конкретні пакети.
Один з найголовніших висновків - Андрій Сибіга повідомив своїх колег, що питання членства України в НАТО не може бути зняте з порядку денного, який би тиск не чинився.
І зрештою, багато країн готові вкладатися в оборонний сектор України - причому не лише купувати зброю, а й інвестувати у наші заводи. Бо прекрасно розуміють, лише з Україною можлива майбутня архітектура безпеки.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НАЖИВО: головні новини за 4 квітня!