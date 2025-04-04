Засідання Україна-НАТО: очільник МЗС України зробив несподівану заяву

У Брюсселі відбулось засідання Україна-НАТО

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув у Брюссель, де зустрівся зі своїми колегами з країн НАТО. Він повідомив, що такої рішучості від партнерів не бачив давно.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Прокоф'євої.

Нові пакети підтримки, готовність вкладатися в українську оборонку та участь держсекретаря Марка Рубіо в засіданні ради Україна-НАТО. Хороший знак. Принаймні так результати цієї зустрічі окреслив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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“Це було закрите засідання, я не можу цитувати. Але точно скажу, що підтримую кожного з виступаючих”, - сказав він.

Андрій Сибіга / © ТСН

Рада Україна-НАТО - формат, який дуже подобається і нам, і партнерам. Адже тут Україна на політичному рівні почувається як рівна серед країн-членів Альянсу. Вчора ввечері вона відбувалася у закритому режимі, тому багато чого залишається за кадром. Утім, наголосив міністр Сибіга, він вже давно не бачив такої рішучості і єдності.

Коротко про результати: по-перше, усі країни зійшлися у тому, що на Росію потрібно чинити тиск - більш жорсткі санкції, використання заморожених активів, посилення ізоляції. І це єдиний шлях до справедливого миру. По-друге, партнери й надалі надаватимуть допомогу Україні - і вже зовсім скоро вона конвертується у конкретні пакети.

Один з найголовніших висновків - Андрій Сибіга повідомив своїх колег, що питання членства України в НАТО не може бути зняте з порядку денного, який би тиск не чинився.

І зрештою, багато країн готові вкладатися в оборонний сектор України - причому не лише купувати зброю, а й інвестувати у наші заводи. Бо прекрасно розуміють, лише з Україною можлива майбутня архітектура безпеки.

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