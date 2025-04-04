ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
843
Час на прочитання
2 хв

Засідання Україна-НАТО: очільник МЗС України зробив несподівану заяву

Міністр МЗС Андрій Сибіга зробив заяву після засідання ради “Україна-НАТО”. Що він розповів?

Автор публікації
Ірина Прокоф'єва
Україна-НАТО

У Брюсселі відбулось засідання Україна-НАТО

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув у Брюссель, де зустрівся зі своїми колегами з країн НАТО. Він повідомив, що такої рішучості від партнерів не бачив давно.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Прокоф'євої.

Нові пакети підтримки, готовність вкладатися в українську оборонку та участь держсекретаря Марка Рубіо в засіданні ради Україна-НАТО. Хороший знак. Принаймні так результати цієї зустрічі окреслив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

“Це було закрите засідання, я не можу цитувати. Але точно скажу, що підтримую кожного з виступаючих”, - сказав він.

Андрій Сибіга / © ТСН

Андрій Сибіга / © ТСН

Рада Україна-НАТО - формат, який дуже подобається і нам, і партнерам. Адже тут Україна на політичному рівні почувається як рівна серед країн-членів Альянсу. Вчора ввечері вона відбувалася у закритому режимі, тому багато чого залишається за кадром. Утім, наголосив міністр Сибіга, він вже давно не бачив такої рішучості і єдності.

Коротко про результати: по-перше, усі країни зійшлися у тому, що на Росію потрібно чинити тиск - більш жорсткі санкції, використання заморожених активів, посилення ізоляції. І це єдиний шлях до справедливого миру. По-друге, партнери й надалі надаватимуть допомогу Україні - і вже зовсім скоро вона конвертується у конкретні пакети.

Один з найголовніших висновків - Андрій Сибіга повідомив своїх колег, що питання членства України в НАТО не може бути зняте з порядку денного, який би тиск не чинився.

І зрештою, багато країн готові вкладатися в оборонний сектор України - причому не лише купувати зброю, а й інвестувати у наші заводи. Бо прекрасно розуміють, лише з Україною можлива майбутня архітектура безпеки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НАЖИВО: головні новини за 4 квітня!

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie