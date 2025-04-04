Експерти розповіли, де сидіти в машині, щоб вижити у разі ДТП

Експерти пояснили, де в авто шанс вижити вищий

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Багато водіїв та пасажирів навіть не замислюються над тим, яке місце в машині може виявитися найнебезпечнішим під час аварії. Однак дослідження показують, що розташування в салоні має вирішальне значення для виживання у разі ДТП.

Про це пише «SUV News».

За даними експертів, найвразливішим місцем в авто є переднє пасажирське сидіння. Саме тут під час лобового зіткнення ризик отримати важкі травми або загинути є найвищим.

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«Це пояснюється тим, що водій інстинктивно маневрує у бік, щоб уникнути прямого удару, і в результаті основна сила удару припадає на пасажирський бік», — пояснює експерт з безпеки дорожнього руху Олексій Коваленко.

Найбільш захищене місце у машині — це заднє сидіння за водієм. Також високий рівень безпеки забезпечує центральне місце на задньому ряду.

Саме тому експерти радять встановлювати дитячі автокрісла у центрі заднього сидіння або за водієм.

«Правильне розташування в авто — це не дрібниця, а життєво важливий фактор, який може врятувати життя», — наголошують експерти.

Нагадаємо, поліцейський назвав фразу, яка врятує водіїв від шахраїв на дорозі.