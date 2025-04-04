Эксперты рассказали, где сидеть в машине, чтобы выжить в случае ДТП

Эксперты объяснили, где у авто шанс выжить выше

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Многие водители и пассажиры даже не задумываются над тем, какое место в машине может оказаться самым опасным во время аварии. Однако исследования показывают, что расположение в салоне имеет решающее значение для выживания при ДТП.

Об этом пишет «SUV News«.

По данным экспертов, самым уязвимым местом в автомобиле является переднее пассажирское сиденье. Именно здесь во время лобового столкновения риск получить тяжелые травмы или погибнуть самый высокий.

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«Это объясняется тем, что водитель инстинктивно маневрирует в сторону, чтобы избежать прямого удара, и в результате основная сила удара приходится на пассажирскую сторону», — объясняет эксперт по безопасности дорожного движения Алексей Коваленко.

Самое защищенное место в машине — это заднее сиденье за водителем. Также высокий уровень безопасности обеспечивает центральное место на заднем ряду.

Именно поэтому эксперты советуют устанавливать детские автокресла в центре заднего сиденья или водителя.

«Правильное расположение в авто — это не мелочь, а жизненно важный фактор, который может спасти жизнь», — подчеркивают эксперты.

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