ДТП у Європі: алгоритм дій для українських водіїв

Аварійна сигналізація в автомобілі / © avtodream.org

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Подорожуючи Європою на власному авто, важливо бути підготовленим до непередбачуваних ситуацій на дорозі. Одна з головних вимог — наявність полісу міжнародного автострахування «Зелена карта». Придбати його необхідно щонайменше за добу до виїзду з України.

Про основні дії у разі потрапляння в ДТП за кордоном нагадує Департамент консульської служби МЗС України.

Що таке «Зелена карта» і навіщо вона потрібна?

«Зелена карта» — це поліс автоцивілки міжнародного зразка, обов’язковий для українських водіїв, які планують поїздку за межі країни. Він діє в країнах-членах системи Green Card — це переважно всі держави ЄС, а також Туреччина, Ізраїль, Іран, Азербайджан, Марокко та Туніс. У разі ДТП покриття за полісом дозволяє компенсувати збитки, спричинені іншому учаснику аварії.

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Алгоритм дій під час ДТП в Європі

Якщо ви стали учасником дорожньо-транспортної пригоди за кордоном, дотримуйтесь таких кроків:

1. Увімкніть аварійні вогні та встановіть знаки аварійної зупинки на безпечній відстані від місця події.

2. Негайно викликайте медичну допомогу, якщо є постраждалі. За необхідності — надайте першу допомогу.

3. Зателефонуйте за номером 112 — це єдиний номер служби порятунку в усіх країнах ЄС.

4. Зберіть інформацію:

ПІБ та контакти свідків.

Державні номери, марки авто, дані страхових полісів усіх учасників.

За можливості — заповніть Європротокол (бланк має бути у кожного водія).

5. Не підписуйте жодних документів, якщо ви не впевнені в їх змісті або не зрозуміли написане. Переконайтесь у повному розумінні перед підписом.

6. Зверніться до українського консульства або посольства у відповідній країні, якщо ситуація вимагає юридичної підтримки.

7. Зробіть фотофіксацію місця пригоди, пошкоджених авто та номерів, якщо інші учасники не заперечують.

8. Якщо за законом країни передбачена видача копії протоколу від поліції, вам її повинні надати.

Що робити після оформлення ДТП поліцією?

Після складання протоколу:

зателефонуйте за номером, вказаним у Зеленій карті, та повідомте про подію;

зверніться до своєї страхової компанії в Україні.

надішліть усі зібрані документи для подальшого отримання компенсації за збитки.

Уважність та чітке дотримання інструкцій допоможуть мінімізувати наслідки аварії та захистити ваші права як водія за кордоном.

Раніше TSN.ua повідомляв, чому не варто глушити двигун одразу після поїздки.

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