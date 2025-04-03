ДТП в Европе: алгоритм действий для украинских водителей

Аварийная сигнализация в автомобиле / © avtodream.org

Реклама

Путешествуя по Европе на собственном авто, важно быть подготовленным к непредсказуемым ситуациям на дороге. Одно из главных требований — наличие полиса международного автострахования «Зеленая карта». Приобрести его необходимо как минимум за сутки до выезда из Украины.

Об основных действиях в случае попадания в ДТП за границей напоминает Департамент консульской службы МИД Украины.

Что такое «Зеленая карта» и зачем она нужна?

«Зеленая карта» — полис автогражданки международного образца, обязательный для украинских водителей, планирующих поездку за пределы страны. Он действует в странах-членах системы Green Card — в основном все государства ЕС, а также Турция, Израиль, Иран, Азербайджан, Марокко и Тунис. В случае ДТП покрытие по полису позволяет компенсировать ущерб, причиненный другому участнику аварии.

Реклама

Алгоритм действий во время ДТП в Европе

Если вы стали участником дорожно-транспортного происшествия за границей, следуйте следующим шагам:

1. Включите аварийные огни и установите знаки аварийной остановки на безопасном расстоянии от места происшествия.

2. Немедленно вызывайте медицинскую помощь, если есть пострадавшие. При необходимости — окажите первую помощь.

3. Позвоните по номеру 112 — это единственный номер службы спасения во всех странах ЕС.

4. Соберите информацию:

ФИО и контакты свидетелей;

государственные номера, марки авто, данные страховых полисов всех участников;

по возможности заполните Европротокол (бланк должен быть у каждого водителя).

5. Не подписывайте никакие документы, если вы не уверены в их содержании или не поняли написанное. Убедитесь в полном понимании перед подписью.

6. Обратитесь в украинское консульство или посольство в соответствующей стране, если ситуация требует юридической поддержки.

7. Сделайте фотофиксацию места происшествия, поврежденных автомобилей и номеров, если другие участники не возражают.

8. Если по закону страны предусмотрена выдача копии протокола от полиции, вам ее должны предоставить.

Что делать после оформления ДТП полицией?

После составления протокола:

позвоните по номеру, указанному в Зеленой карте, и сообщите о происшествии;

обратитесь в свою страховую компанию в Украине.

отправьте все собранные документы для дальнейшего получения компенсации за ущерб.

Внимательность и четкое следование инструкциям поможет минимизировать последствия аварии и защитить ваши права как водителя за рубежом.

Ранее TSN.ua сообщал, почему не стоит глушить двигатель сразу после поездки.

Читайте также: