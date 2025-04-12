Тарифы Трампа могут иметь неожиданные глобальные последствия для Штатов

Флаг США / © Associated Press

Реклама

Тарифная программа президента США Дональда Трампа может привести к тому, что торговые союзники США в Северной Америке и Европе начнут искать более близкие связи с Китаем.

Такое мнение высказал губернатор Делавера Мэтт Мейер (демократ), пишет The Hill.

«Если цель заключается в каком-то конечном результате с Китаем, моя обеспокоенность как человека, который, пожалуй, единственный губернатор, бывший дипломатом США в Ираке, заключается в том, что европейцы, которые в течение поколений были нашими ближайшими союзниками — канадцы, мексиканцы — не будем сомневаться. с Китаем», — сказал он.

Реклама

Мейер, который был дипломатом США в Ираке, подчеркнул, что «это очень плохо для Америки, если мы хотим победить», и добавил, что США должны четко определить, какое именно «преступное обращение» Китая пытаются остановить, эффективны ли тарифы или другие средства для достижения конечной цели. Он также отметил, что бизнесы в Делавере переживают из-за отсутствия четкой стратегии и боятся, что конфликт может длиться много месяцев и лет, нанося ущерб местной экономике.

Напомним, ранее мы писали о том, что пошлины на китайский импорт в США фактически составляют 145%.