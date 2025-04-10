ЕС утвердил пошлины на американские товары стоимостью 21 миллиард евро

Европейский союз / © Associated Press

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Европейский Союз одобрил тарифы на американские товары на сумму около 21 миллиарда евро (23,2 миллиарда долларов) в ответ на 25-процентные пошлины, которые президент Дональд Трамп ввел в прошлом месяце на экспорт стали и алюминия из ЕС.

Об этом пишет Bloomberg.

Большинство из 27 стран-членов ЕС проголосовали за санкции, некоторые из которых начнут действовать в середине апреля. Пошлины будут нацелены на политически чувствительные американские штаты и включать в себя такие продукты, как соевые бобы из Луизианы, где проживает спикер Палаты представителей Майк Джонсон, а также бриллианты, сельскохозяйственная продукция, птица и мотоциклы.

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Европейская комиссия, исполнительный орган блока, заявила в заявлении, что контрмеры могут быть приостановлены в любое время, "если США согласятся на справедливый и сбалансированный результат переговоров".

Этот шаг усиливает восходящую трансатлантическую торговую войну, поскольку США также применили универсальную 20% пошлину почти на весь европейский экспорт, а также отдельную 25% пошлину на автомобили и некоторые автозапчасти.

Трамп заявил, что объявит дополнительные пошлины на пиломатериалы, полупроводниковые микросхемы и фармацевтическую продукцию. Все новые тарифы Трампа относятся к товарам ЕС на сумму около 380 миллиардов евро.

Тем временем американские потребители приготовились к дефициту из-за введения значительных пошлин президента США Дональда Трампа на импортные продукты. Новые правила вступили в силу в ночь на среду, 9 апреля.

Напомним, из-за политики Дональда Трампа Китай повысил пошлины на американские товары.