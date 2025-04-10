- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 90
- Время на прочтение
- 2 мин
ЕС утвердил пошлины на американские товары стоимостью 21 миллиард евро
Этот шаг усиливает восходящую трансатлантическую торговую войну.
Европейский Союз одобрил тарифы на американские товары на сумму около 21 миллиарда евро (23,2 миллиарда долларов) в ответ на 25-процентные пошлины, которые президент Дональд Трамп ввел в прошлом месяце на экспорт стали и алюминия из ЕС.
Об этом пишет Bloomberg.
Большинство из 27 стран-членов ЕС проголосовали за санкции, некоторые из которых начнут действовать в середине апреля. Пошлины будут нацелены на политически чувствительные американские штаты и включать в себя такие продукты, как соевые бобы из Луизианы, где проживает спикер Палаты представителей Майк Джонсон, а также бриллианты, сельскохозяйственная продукция, птица и мотоциклы.
Европейская комиссия, исполнительный орган блока, заявила в заявлении, что контрмеры могут быть приостановлены в любое время, "если США согласятся на справедливый и сбалансированный результат переговоров".
Этот шаг усиливает восходящую трансатлантическую торговую войну, поскольку США также применили универсальную 20% пошлину почти на весь европейский экспорт, а также отдельную 25% пошлину на автомобили и некоторые автозапчасти.
Трамп заявил, что объявит дополнительные пошлины на пиломатериалы, полупроводниковые микросхемы и фармацевтическую продукцию. Все новые тарифы Трампа относятся к товарам ЕС на сумму около 380 миллиардов евро.
Тем временем американские потребители приготовились к дефициту из-за введения значительных пошлин президента США Дональда Трампа на импортные продукты. Новые правила вступили в силу в ночь на среду, 9 апреля.
Напомним, из-за политики Дональда Трампа Китай повысил пошлины на американские товары.