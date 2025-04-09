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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывы: что известно

Столице угрожают ударные беспилотники. Воздушная тревога раздается в городе.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывы: что известно

Воздушная тревога в Киеве

В Киеве объявлена воздушная тревога поздно вечером 9 апреля.

«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — призывали в КГГА .

Ранее Воздушные силы Украины сообщили о нескольких группах БПЛА на юге Сумщины и Черниговщины, севере Полтавщины, которые держали курс на Киевщину.

Напомним, днем 9 апреля ряд областей охватила воздушная тревога, Винницкая, Житомирская, Киевская и другие находились под угрозой вражеских ударов.

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