ПСЖ одержал волевую победу над "Астон Виллой" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (видео)

ПСЖ – "Астон Вилла" / © Associated Press

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ПСЖ дома победил "Астон Виллу" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 3:1 .

Английский клуб открыл счет на 35-й минуте – Морган Роджерс с нескольких метров отправил мяч в пустые ворота после передачи Юри Тилеманса.

Подопечные Луиса Энрике очень быстро отыгрались – на 39-й минуте роскошный удар в дальнюю "девятку" нанес Дезире Дуэ.

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На старте второго тайма парижане вышли вперед – Хвича Кварацхелия на 49-й минуте вошел в штрафную площадку соперника и мощно пробил в верхний ближний угол.

На 90+2-й минуте ПСЖ забил в третий раз – окончательный счет игры установил Нуну Мендеш.

Обзор матча ПСЖ – "Астон Вилла"

Ответный матч между командами состоится во вторник, 15 апреля, в Бирмингеме.

Победитель пары ПСЖ – "Астон Вилла" в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния "Арсенал" (Англия) - "Реал" Мадрид (Испания).

Другую полуфинальную пару Лиги чемпионов составят клубы, которые победят в четвертьфиналах "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия) и "Барселона" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.