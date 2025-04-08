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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
142
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1 хв

Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Ворог, ймовірно, готується до атаки.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога 8 квітня

Повітряна тривога 8 квітня

Частину України охопила повітряна тривога. Слід перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Станом на 13:35 “почервоніли” такі області:

  • Одеська

  • Миколаївська

  • Кіровоградська

  • Полтавська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Дніпропетровська

Як ми писали раніше, низку областей вдень 7 квітня охопила повітряна тривога. Була загроза балістики.

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