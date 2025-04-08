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- Війна
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Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно
Ворог, ймовірно, готується до атаки.
Частину України охопила повітряна тривога. Слід перебувати в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Станом на 13:35 “почервоніли” такі області:
Одеська
Миколаївська
Кіровоградська
Полтавська
Харківська
Донецька
Запорізька
Дніпропетровська
Як ми писали раніше, низку областей вдень 7 квітня охопила повітряна тривога. Була загроза балістики.