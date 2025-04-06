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- Укрaїнa
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Україну охопила масштабна повітряна тривога: названа причина
Через оголошену повітряну небезпеку подбайте про себе та своїх близьких.
У ніч проти 6 квітня повітряна тривога охопила усю Україну.
Про це інформують моніторингові канали.
Повітряна тривога в Україні оголошена через загрозу застосування балістичних ракет та подекуди рух ворожих безпілотників.
Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги.
Нагадаємо, що раніше у ніч проти 6 квітня 2025 року дрони атакували Миколаїв: є постраждалі.