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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
705
Час на прочитання
1 хв

Україну охопила масштабна повітряна тривога: названа причина

Через оголошену повітряну небезпеку подбайте про себе та своїх близьких.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У ніч проти 6 квітня повітряна тривога охопила усю Україну.

Про це інформують моніторингові канали.

Повітряна тривога в Україні оголошена через загрозу застосування балістичних ракет та подекуди рух ворожих безпілотників.

Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги.

Нагадаємо, що раніше у ніч проти 6 квітня 2025 року дрони атакували Миколаїв: є постраждалі.

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