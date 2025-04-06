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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
36
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1 хв

На Київщині зафіксовані ворожі дрони: працює ППО

Ворог продовжує атакувати Україну.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

На Київщині у ніч проти 6 квітня 2025 року зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

У регіоні працюють сили ППО.

  • Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

  • Не нехтуйте правилами безпеки.

  • Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше у ніч проти 6 квітня 2025 року дрони атакували Миколаїв: є постраждалі.

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