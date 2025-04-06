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На Київщині зафіксовані ворожі дрони: працює ППО
Ворог продовжує атакувати Україну.
На Київщині у ніч проти 6 квітня 2025 року зафіксовано рух ворожих БпЛА.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
У регіоні працюють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше у ніч проти 6 квітня 2025 року дрони атакували Миколаїв: є постраждалі.