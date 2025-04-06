Дрони атакували Миколаїв: є постраждалі

Атака на Миколаїв / © ДСНС

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Ввечері 5 квітня 2025 року вороги вчергове вдались до звичного для них терору цивільних: спрямували дрони в приватний житловий сектор Миколаєва. В результаті обстрілу зафіксовані суттєві пошкодження приватних будинків. За однією з адрес загорілось житло в якому, на щастя, не було людей. Вогнеборці приборкали пожежу площею 30 кв. м.

Про це інформує ДСНС Миколаєва.

За іншою - сталось займання газової мережі поряд із приватним домоволодінням, його також рятувальники загасили.

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Наразі відомо про трьох постраждалих жінок. Одну з них госпіталізували до медичного закладу, двом іншим надали першу допомогу на місці.

Також пошкоджено автомобілі та інші житлові будинки.

Загалом до ліквідації наслідків від ДСНС залучались 15 вогнеборців, 3 спецавтомобілі. Додатково працювала група РХБЗ АРЗ СП Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Також залучались співробітники правоохоронних органів, патрульної поліції, бригади швидкої медичної допомоги, загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, аварійні бригади електриків та газовиків.

Нагадаємо, Росія вдарила по житловому кварталу Кривого Рогу балістичною ракетою та дронами-камікадзе. Внаслідок атаки загинули 19 людей, з них 9 дітей. Ще 74 особи отримали поранення.