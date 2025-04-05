Атака дронів на Кривий Ріг: загинула жінка, є поранені

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У Кривому Розі після атаки “Шахедів” 5 квітня 2025 одна жінка літнього віку загинула — згоріла у приватному будинку, куди влучив безпілотник.

Про це інформує у повідомленні у соцмережах Київська обласна військова адміністрація.

Також йдеться про п'ять поранених.

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Штаб допомоги людям розгортаємо перед магазином біля пам'ятника техніці Другої світової війни, там де він був позавчора після ракетної атаки. Місцеві зрозуміють. Будматеріали будуть через пів години.

Трамваї на "Дружбу" 5 квітня 2025 року вранці не ходитимуть — перебиті рейки та контактна мережа.

Наразі у двох місцях ще палають пожежі, їх гасять.

Нагадаємо, що Київщину атакують дрони: працюють сили ППО.