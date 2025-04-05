Київщину атакують дрони: працюють сили ППО

Сили ППО / © ТСН.ua

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У повітряному просторі Київської області у ніч на 5 квітня 2025 року зафіксовано безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.

Про це інформує у повідомленні у соцмережах Київська обласна військова адміністрація.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

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Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Нагадаємо, що раніше у Кривому Розі знову пролунали вибухи: місто масовано атакували "Шахеди". Ворог не давав спокій місту.