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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Кривому Розі знову вибухи: місто масовано атакують "Шахеди"

Росіяни атакують Кривий Ріг «Шахедами», в місті лунають вибухи.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Атака на Кривий Ріг

Атака на Кривий Ріг / © Facebook / Сергій Лисак

Після кривавої ракетної атаки по Кривому Рогу, яка забрала життя 16 людей, зокрема 6 дітей, ворог не залишив місто у спокої. Через кілька годин після попереднього удару росіяни запустили на місто свої «Шахеди».

Про це повідомив начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Вибухи в місті. Масована шахедна атака», — сказав він.

За інформацією «Суспільного», у Кривому Розі фіксують перебої зі світлом.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пізніше уточнив, що сталося займання у приватному секторі.

«Після одинадцятої ночі ворог знову атакував Кривий Ріг. На цей раз — БпЛА. У приватному секторі міста виникло займання. Вогнем охоплені будинки та інфраструктура. Деталі з’ясовуємо», — сказав він.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері РФ завдала кривавого удару по житловому мікрорайону у Кривому Розі. Кількість жертв постійно зростає. За останніми даними, внаслідок атаки загинуло 16 людей, серед них — 6 дітей.

Омбудсмен відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу та наголосив, що РФ ударила по житловому району міста, де не було жодного військового об’єкта.

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