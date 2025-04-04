ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1591
Время на прочтение
1 мин

В Кривом Роге снова взрывы: город массированно атакуют "Шахеды"

Россияне атакуют Кривой Рог «Шахедами», в городе раздаются взрывы.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Атака на Кривой Рог

Атака на Кривой Рог / © Facebook / Сергей Лысак

После кровавой ракетной атаки по Кривому Рогу, унесшей жизни 16 человек, в том числе 6 детей, враг не оставил город в покое. Через несколько часов после предварительного удара россияне запустили на город свои «Шахеды».

Об этом сообщил начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

«Взрывы в городе. Массированная шахедная атака», — сказал он.

По информации «Суспильного», в Кривом Роге фиксируют перебои со светом.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак позже уточнил, что произошло возгорание в частном секторе.

«После одиннадцати ночи враг снова атаковал Кривой Рог. На этот раз - БпЛА. В частном секторе города возникло возгорание. Огнем охвачены дома и инфраструктура. Детали выясняем»,— сказал он.

Напомним, что сегодня вечером РФ нанесла кровавый удар по жилому микрорайону в Кривом Роге. Число жертв постоянно растет. По последним данным, в результате атаки погибли 16 человек, среди них — 6 детей.

Омбудсмен отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что РФ ударила по жилому району города, где не было ни одного военного объекта.

Дата публикации
Количество просмотров
1591
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie