Садоводы назвали самые эффективные средства против бронзовки мохнатой: при чем здесь синий цвет

На белых цветах в период цветения фруктовых и ягодных деревьев можно увидеть небольшого мохнатого жука. Это бронзовка мохнатая (или как ее еще называют в народе оленка мохнатая). Она любит селиться у фруктовых деревьев, потому что питается их цветами. Этим приносит невероятный вред будущему урожаю.

Как отмечают садоводы на сайте Земляк, этих жуков очень привлекает синий цвет. Эту информацию можно использовать для эффективного сбора вредителя. К примеру, говорят специалисты, под фруктовыми деревьями можно поставить миски или другие емкости ярко синего цвета. В них обычно набирают холодную воду. Иногда в воду добавляют один из инсектицидов, которые помогают бороться с бронзовкой мохнатой.

Во время активного цветения фруктовых деревьев садоводы советуют использовать от оленки мохнатой следующую смесь: на 5-8 л воды АЦ Люкс Ликвид (0,3-0,5 л/га), Страж + Колибрис (3 г + 3 мл).

Биопрепараты также дают хороший результат в борьбе с вредителями. Они содержат специальные грибы, которые истребляют личинки бронзовки мохнатой еще тогда, когда они находятся в почве. Именно поэтому биопрепараты рекомендуется вносить осенью или весной, когда земля достаточно влажная. После этого, для достижения максимального эффекта, почву поливают.

В яблоневых садах используют препарат Калипсо против оленки мохнатой. В таком случае смесь разводят следующим образом: на 5-8 л воды берут Калипсо 480 SC (0,25-0,3 л/га) и Маврик, ЭВ (0,2-0,6 л/га). Эти препараты безопасны для шмелей и пчел, но помогают побороть не только бронзовку мохнатую, но еще и гусениц, майских жуков, тлей, листовенок, листоблешек, клещей и т.д.

Бронзовка (оленка) мохнатая вылетает только в теплые солнечные дни. Питается цветами, выедая при этом пестики и тычинки. Любит обгрызать лепестки на одуванчиках, тюльпанах, нарциссах, а затем перелетает на фруктовые и ягодные деревья, которые в этот период цветут.

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