Президент Владимир Зеленский / © Getty Images

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Российские удары по Кривому Рогу, Харькову и другим городам и селам свидетельствуют, что дипломатия для РФ — пустое слово.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 4 апреля.

По его словам, сейчас продолжаются спасательные работы в Кривом Роге после удара российской ракеты.

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«Предварительно — баллистика. По состоянию на данный момент известно о 14 погибших, и среди них шесть детей. Мои соболезнования родным и близким. Многие пострадавшие, повреждены дома», — говорит Зеленский.

По его словам, ракета ударила фактически по территории рядом с жилыми домами — в детскую площадку и обычные улицы.

«Это просто изверги, сволочь — все, кто может такое делать. Слова нормального об этих российских подонках нет», — возмущается президент.

Также он напомнил, что сегодня в Харькове весь день продолжались спасательные работы после удара российских дронов. Там погибли пять человек, еще 34 человека пострадали.

В общей сложности за одну только прошлую ночь было 78 ударных дронов, из них 56 — «шахеды», говорит президент.

Кроме того, сегодня в Херсоне россияне нанесли новый целенаправленный удар российский FPV-дроном по объекту энергетики — по Херсонской ТЭЦ.

«Такие удары не могут быть случайностью — россияне знают, что это именно объект энергетики и такие объекты должны быть защищены от любых ударов согласно тому, что Россия пообещала американской стороне. Все российские обещания оканчиваются ракетами и дронами, бомбами или артиллерией. Дипломатия для них — это пустое слово. Для этого нужно давление — достаточное давление на Россию, чтобы они ощущали последствия каждого своего обмана, каждого удара, каждый день, когда они уносят жизни людей и затягивают войну. Уже могло бы быть достигнуто прекращение огня, и именно Путин это отвергает, именно Москва не идет на прекращение огня уже с 11 марта, и именно им там, в России, нужна война, и очевидно, что просто разговорами или ожиданиями Россию к миру не принудить», — убежден Зеленский.

Напомним, что сегодня вечером РФ нанесла кровавый удар по жилому микрорайону в Кривом Роге. Число жертв постоянно растет.