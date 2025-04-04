Кривий Ріг - 14 загиблих, Харків - 5: Зеленський про "дипломатію" РФ

Президент Володимир Зеленський / © Getty Images

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Російські удари по Кривому Розі, Харкову та іншим містам та селам свідчать, що дипломатія для РФ – марне слово.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 4 квітня.

За його словами, зараз тривають рятувальні роботи у Кривому Розі після удару російської ракети.

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«Попередньо – балістика. За станом на даний момент відомо про 14 загиблих, і серед них шестеро дітей .

За його словами, ракета вдарила фактично по території поряд із житловими будинками — у дитячий майданчик та звичайні вулиці.

«Це просто нелюди, сволота — усі, хто може таке робити. Слова нормального про ці російські покидьки немає», — обурюється президент.

Також він нагадав, що сьогодні у Харкові весь день тривали рятувальні роботи після удару російських дронів. Там загинули п'ятеро людей , ще 34 особи постраждали.

Загалом за одну минулу ніч було 78 ударних дронів, з них 56 — «шахеди», каже президент.

Крім того, сьогодні в Херсоні росіяни завдали нового цілеспрямованого удару російський FPV-дроном по об'єкту енергетики — по Херсонській ТЕЦ.

«Такі удари не можуть бути випадковістю – росіяни знають, що це саме об'єкт енергетики і такі об'єкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно з тим, що Росія пообіцяла американській стороні. Усі російські обіцянки закінчуються ракетами та дронами, бомбами чи артилерією. Дипломатія для них – це пусте слово. Для цього потрібний тиск — достатній тиск на Росію, щоб вони відчували наслідки кожного свого обману, кожного удару, щодня, коли вони забирають життя людей і затягують війну. Вже могло бути досягнуто припинення вогню, і саме Путін це відкидає, саме Москва не йде на припинення вогню вже з 11 березня, і саме їм там, у Росії, потрібна війна, і очевидно, що просто розмовами чи очікуваннями Росію до світу не примусити», — переконаний Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері РФ завдала кривавого удару по житловому мікрорайону в Кривому Розі . Число жертв постійно зростає.