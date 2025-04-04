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Кривий Ріг - 14 загиблих, Харків - 5: Зеленський про "дипломатію" РФ
Зеленський підкреслив, що всі російські обіцянки про перемир'я закінчуються ракетами та дронами, бомбами чи артилерією.
Російські удари по Кривому Розі, Харкову та іншим містам та селам свідчать, що дипломатія для РФ – марне слово.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 4 квітня.
За його словами, зараз тривають рятувальні роботи у Кривому Розі після удару російської ракети.
«Попередньо – балістика. За станом на даний момент відомо про 14 загиблих, і серед них шестеро дітей .
За його словами, ракета вдарила фактично по території поряд із житловими будинками — у дитячий майданчик та звичайні вулиці.
«Це просто нелюди, сволота — усі, хто може таке робити. Слова нормального про ці російські покидьки немає», — обурюється президент.
Також він нагадав, що сьогодні у Харкові весь день тривали рятувальні роботи після удару російських дронів. Там загинули п'ятеро людей , ще 34 особи постраждали.
Загалом за одну минулу ніч було 78 ударних дронів, з них 56 — «шахеди», каже президент.
Крім того, сьогодні в Херсоні росіяни завдали нового цілеспрямованого удару російський FPV-дроном по об'єкту енергетики — по Херсонській ТЕЦ.
«Такі удари не можуть бути випадковістю – росіяни знають, що це саме об'єкт енергетики і такі об'єкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно з тим, що Росія пообіцяла американській стороні. Усі російські обіцянки закінчуються ракетами та дронами, бомбами чи артилерією. Дипломатія для них – це пусте слово. Для цього потрібний тиск — достатній тиск на Росію, щоб вони відчували наслідки кожного свого обману, кожного удару, щодня, коли вони забирають життя людей і затягують війну. Вже могло бути досягнуто припинення вогню, і саме Путін це відкидає, саме Москва не йде на припинення вогню вже з 11 березня, і саме їм там, у Росії, потрібна війна, і очевидно, що просто розмовами чи очікуваннями Росію до світу не примусити», — переконаний Зеленський.
Нагадаємо, що сьогодні ввечері РФ завдала кривавого удару по житловому мікрорайону в Кривому Розі . Число жертв постійно зростає.