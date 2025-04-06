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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Європа долучилася до протесту проти Трампа: фото

У Лондоні натовп скандував «Руки геть від Канади», «Руки геть від Гренландії» та «Руки геть від України».

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
протести проти Трампа

Протести проти Трампа у Лондоні / © Associated Press

У суботу, 5 квітня, сотні людей, включаючи американців, які живуть за кордоном, вийшли на вулиці великих європейських міст, протестуючи проти політики адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

У німецькому Франкфурті демонстранти вийшли на акцію протесту «Руки геть», організовану Демократами за кордоном.

Зібравшись на Франкфуртській площі Опернплац, члени закордонної групи демократів вимагали відставки президента США з гаслами «Відновіть демократію», «Руки геть від наших особистих даних» і «Світ втомився від вашої фігні. Дональда, геть!».

У Берліні демонстранти стояли перед виставковим залом Tesla та посольством США на знак протесту проти Трампа та генерального директора Tesla Ілона Маска. Деякі тримали плакати із закликами «покласти край хаосу» в США.

Протест у Лісабоні проти політики Трампа / © Associated Press

Протест у Лісабоні проти політики Трампа / © Associated Press

У німецькій столиці було багато транспорантів, спрямованих до Маска, зокрема один з них був з написом: «Заткнись, Ілоне, ніхто не голосував за тебе». Також серед протестувальників була собачка, яка носила табличку з написом «Dogs vs. DOGE» («Собаки проти DOGE»), натякаючи на скандальний Департамент ефективності уряду, яким керує Маск.

Протест у Лісабоні проти політики Трампа / © Associated Press

Протест у Лісабоні проти політики Трампа / © Associated Press

У Парижі демонстранти, переважно американці, зібралися навколо площі Республіки, щоб протестувати проти президента США, розмахуючи банерами з написами «Протистояти тирану», «Верховенство права», «Феміністки за свободу, а не фашизм» і «Врятуйте демократію».

Протест у Лондоні проти політики Трампа / © Associated Press

Протест у Лондоні проти політики Трампа / © Associated Press

Один із протестувальників виконував пісню Боба Ділана Masters of War («Майстри війни»).

Протести проти Трампа і Маска пройшли також в інших містах Європи, зокрема в Лондоні та Лісабоні.

Протест у Лондоні проти політики Трампа / © Associated Press

Протест у Лондоні проти політики Трампа / © Associated Press

У британській столиці кілька сотень людей зібралися на Трафальгарській площі з плакатами «Гордому американцю соромно» та «WTF America?».

Слухаючи виступи з критикою Трампа, натовп скандував «Руки геть від Канади», «Руки геть від Гренландії» та «Руки геть від України».

Нагадаємо, у Сполучених Штатах розпочалися масові протести проти політики президента США Дональда Трампа. Люди вийшли на вулиці у Вашингтоні, столицях штатів та у Флориді, де зараз перебуває американський президент.

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