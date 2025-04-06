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Европа присоединилась к протесту против Трампа: фото
В Лондоне толпа скандировала «Руки прочь от Канады», «Руки прочь от Гренландии» и «Руки прочь от Украины».
В субботу, 5 апреля, сотни людей, включая американцев, живущих за границей, вышли на улицы крупных европейских городов, протестуя против политики администрации президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Reuters.
В немецком Франкфурте демонстранты вышли на акцию протеста «Руки вон», организованную Демократами за границей.
Собравшись на Франкфуртской площади Опернплац, члены зарубежной группы демократов требовали отставки президента США с лозунгами «Восстановите демократию», «Руки прочь от наших личных данных» и «Мир устал от вашей фигни. Дональда, прочь!».
В Берлине демонстранты стояли перед выставочным залом Tesla и посольством США в знак протеста против Трампа и генерального директора Tesla Илона Маска. Некоторые держали плакаты с призывами «положить конец хаосу» в США.
В немецкой столице было много транспорантов, обращенных к Маску, в том числе один из них был с надписью: «Заткнись, Илон, никто не голосовал за тебя». Также среди протестующих была собачка, носившая табличку с надписью «Dogs vs. DOGE» («Собаки против DOGE»), намекая на скандальный Департамент эффективности правительства, которым руководит Маск.
В Париже демонстранты, преимущественно американцы, собрались вокруг площади Республики, чтобы протестовать против президента США, размахивая баннерами с надписями «Противостоять тирану», «Верховенство права», «Феминистки за свободу, а не фашизм» и «Спасите демократию».
Один из протестующих исполнял песню Боба Дилана Masters of War («Мастера войны»).
Протесты против Трампа и Маска прошли также в других городах Европы, в частности, в Лондоне и Лиссабоне.
В британской столице несколько сотен человек собрались на Трафальгарской площади с плакатами «Гордому американцу стыдно» и «WTF America?».
Слушая выступления с критикой Трампа, толпа скандировала «Руки прочь от Канады», «Руки прочь от Гренландии» и «Руки прочь от Украины».
Напомним, в Соединенных Штатах начались массовые протесты против политики президента США Дональда Трампа. Люди вышли на улицы в Вашингтоне, столицах штатов и во Флориде, где находится американский президент.