Европа присоединилась к протесту против Трампа: фото

Протесты против Трампа в Лондоне / © Associated Press

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В субботу, 5 апреля, сотни людей, включая американцев, живущих за границей, вышли на улицы крупных европейских городов, протестуя против политики администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

В немецком Франкфурте демонстранты вышли на акцию протеста «Руки вон», организованную Демократами за границей.

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Собравшись на Франкфуртской площади Опернплац, члены зарубежной группы демократов требовали отставки президента США с лозунгами «Восстановите демократию», «Руки прочь от наших личных данных» и «Мир устал от вашей фигни. Дональда, прочь!».

В Берлине демонстранты стояли перед выставочным залом Tesla и посольством США в знак протеста против Трампа и генерального директора Tesla Илона Маска. Некоторые держали плакаты с призывами «положить конец хаосу» в США.

Протест в Лиссабоне против политики Трампа / © Associated Press

В немецкой столице было много транспорантов, обращенных к Маску, в том числе один из них был с надписью: «Заткнись, Илон, никто не голосовал за тебя». Также среди протестующих была собачка, носившая табличку с надписью «Dogs vs. DOGE» («Собаки против DOGE»), намекая на скандальный Департамент эффективности правительства, которым руководит Маск.

Протест в Лиссабоне против политики Трампа / © Associated Press

В Париже демонстранты, преимущественно американцы, собрались вокруг площади Республики, чтобы протестовать против президента США, размахивая баннерами с надписями «Противостоять тирану», «Верховенство права», «Феминистки за свободу, а не фашизм» и «Спасите демократию».

Протест в Лондоне против политики Трампа / © Associated Press

Один из протестующих исполнял песню Боба Дилана Masters of War («Мастера войны»).

Протесты против Трампа и Маска прошли также в других городах Европы, в частности, в Лондоне и Лиссабоне.

Протест в Лондоне против политики Трампа / © Associated Press

В британской столице несколько сотен человек собрались на Трафальгарской площади с плакатами «Гордому американцу стыдно» и «WTF America?».

Слушая выступления с критикой Трампа, толпа скандировала «Руки прочь от Канады», «Руки прочь от Гренландии» и «Руки прочь от Украины».

Напомним, в Соединенных Штатах начались массовые протесты против политики президента США Дональда Трампа. Люди вышли на улицы в Вашингтоне, столицах штатов и во Флориде, где находится американский президент.