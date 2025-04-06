Трамп хотів “зіскочити” з переговорів, але опинився у пастці: експерт

Трамп хотів припинення вогню, але потрапив у пастку Кремля / © ТСН.ua

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Український дипломат вважає, що спроба Дональда Трампа нав’язати тимчасове перемир’я у війні РФ проти України зазнала краху, а сам президент США опинився у складному становищі.

Про це заявив український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв’ю “Студії Захід”.

За його словами, Дональд Трамп хотів досягти тимчасового припинення вогню у війні, щоб вийти з переговорного процесу та перекласти відповідальність на Європу.

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“Трамп мріяв про немічність Європи. Він розраховував, що його дії змусять Україну піти на поступки. Але після Паризького саміту стало зрозуміло, що Європа залишиться на боці Києва, а санкції проти РФ будуть тільки посилюватися”, – зазначив Безсмертний.

Дипломат звернув увагу на ключові тези, озвучені після Паризького саміту, які серйозно вплинули на ситуацію:

США отримали сигнал від Європи про готовність продовжувати фінансову, економічну та військову допомогу Україні.

Санкції проти Росії не лише збережуться, а й посилюватимуться.

Європа залишається союзником України і збільшуватиме підтримку.

Лідерами оборонної політики в ЄС стали Франція та Велика Британія.

За словами Безсмертного, ситуація для Дональда Трампа ще більше ускладнилася.

“Трамп розраховував досягти короткострокового перемир’я, але тепер йому потрібна хоч якась малесенька перемога, щоб вийти із ситуації. Проблема в тому, що Москва цього не дозволить. Путін триматиме його в пастці”, – пояснив дипломат.

На думку Безсмертного, американське суспільство вже починає усвідомлювати, що політика Трампа шкодить самим США, а він має лише два шляхи: об’єднатися з Європою та посилити боротьбу проти “осі зла”, або ж зіткнутися з ризиком імпічменту.

Нагадаємо, експерти стверджують, що Кремль намагається досягти двоїстих цілей -покращити зв’язки з США, затягує мирні переговори та й продовжувати бойові дії в Україні.