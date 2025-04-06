Дроны атаковали Николаев: есть пострадавшие

Атака на Николаев

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Вечером 5 апреля 2025 года враги в очередной раз прибегли к привычному для них гражданскому террору: направили дроны в частный жилищный сектор Николаева. В результате обстрела зафиксированы существенные повреждения частных домов. По одному из адресов загорелось жилье, в котором, к счастью, не было людей. Пожарные усмирили пожар площадью 30 кв. м.

Об этом сообщает ГСЧС Николаева.

По другой — произошло возгорание газовой сети рядом с частным домовладением, его также спасатели потушили.

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Пока известно о трех пострадавших женщинах. Одну из них госпитализировали в медицинское учреждение, двум другим оказали первую помощь на месте.

Также повреждены автомобили и другие жилые дома.

Всего к ликвидации последствий от ГСЧС привлекались 15 пожарных, 3 спецавтомобиля. Дополнительно работала группа РХБЗ АРЗ СП Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Также привлекались сотрудники правоохранительных органов, патрульной полиции, бригады скорой помощи, отряд быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины, аварийные бригады электриков и газовиков.

Напомним, Россия ударила по жилому кварталу Кривого Рога баллистической ракетой и дронами-камикадзе. В результате атаки погибли 19 человек, из них 9 детей. Еще 74 человека получили ранения.