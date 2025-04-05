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Ракетний удар по Кривому Рогу: зросла кількість постраждалих
Кількість постраждалих через удар РФ по Кривому Рогу зросла до 74, на стаціонарному лікуванні залишаються 37 людей, серед них п’ятеро дітей.
За останніми даними, постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу — 74.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
На стаціонарному лікуванні залишаються 37 людей, серед них п’ятеро — діти.
Раніше повідомлялось про 72 постраждалих.
Нагадаємо, пізно ввечері у п’ятницю, 4 квітня, Росія завдала цинічного і кривавого ракетного удару по Кривому Рогу. Ракета з касетним боєзарядом впала просто посеред житлового мікрорайона на дитячому майданчику. За останніми даними, загинули 19 людей, з них — 9 дітей.
На майданчик у Кривому Розі, де через атаку РФ 4 квітня загинули діти, місцеві мешканці від ранку продовжують нести квіти й іграшки.