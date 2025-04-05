Ракетний удар по Кривому Рогу: зросла кількість постраждалих

Ракетний удар по Кривому Рогу / © ДСНС

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За останніми даними, постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу — 74.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

На стаціонарному лікуванні залишаються 37 людей, серед них п’ятеро — діти.

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Раніше повідомлялось про 72 постраждалих.

Нагадаємо, пізно ввечері у п’ятницю, 4 квітня, Росія завдала цинічного і кривавого ракетного удару по Кривому Рогу. Ракета з касетним боєзарядом впала просто посеред житлового мікрорайона на дитячому майданчику. За останніми даними, загинули 19 людей, з них — 9 дітей.

На майданчик у Кривому Розі, де через атаку РФ 4 квітня загинули діти, місцеві мешканці від ранку продовжують нести квіти й іграшки.