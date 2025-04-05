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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
532
Время на прочтение
1 мин

Ракетный удар по Кривому Рогу: возросло количество пострадавших

Число пострадавших из-за удара РФ по Кривому Рогу возросло до 74, на стационарном лечении остаются 37 человек, среди них пятеро детей.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Ракетный удар по Кривому Рогу

Ракетный удар по Кривому Рогу

По последним данным, пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу — 74.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

На стационарном лечении остаются 37 человек, в том числе пятеро — дети.

Ранее сообщалось о 72 пострадавших.

Напомним, поздно вечером в пятницу, 4 апреля, Россия нанесла циничный и кровавый ракетный удар по Кривому Рогу. Ракета с кассетным боезарядом упала прямо посреди жилого микрорайона на детской площадке. По последним данным, погибли 19 человек, из них 9 детей.

На площадку в Кривом Роге, где из-за атаки РФ 4 апреля погибли дети, местные жители с утра продолжают нести цветы и игрушки.

Дата публикации
Количество просмотров
532
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