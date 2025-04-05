Ракетный удар по Кривому Рогу: возросло количество пострадавших

Ракетный удар по Кривому Рогу

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По последним данным, пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу — 74.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

На стационарном лечении остаются 37 человек, в том числе пятеро — дети.

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Ранее сообщалось о 72 пострадавших.

Напомним, поздно вечером в пятницу, 4 апреля, Россия нанесла циничный и кровавый ракетный удар по Кривому Рогу. Ракета с кассетным боезарядом упала прямо посреди жилого микрорайона на детской площадке. По последним данным, погибли 19 человек, из них 9 детей.

На площадку в Кривом Роге, где из-за атаки РФ 4 апреля погибли дети, местные жители с утра продолжают нести цветы и игрушки.