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Ракетный удар по Кривому Рогу: возросло количество пострадавших
Число пострадавших из-за удара РФ по Кривому Рогу возросло до 74, на стационарном лечении остаются 37 человек, среди них пятеро детей.
По последним данным, пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу — 74.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
На стационарном лечении остаются 37 человек, в том числе пятеро — дети.
Ранее сообщалось о 72 пострадавших.
Напомним, поздно вечером в пятницу, 4 апреля, Россия нанесла циничный и кровавый ракетный удар по Кривому Рогу. Ракета с кассетным боезарядом упала прямо посреди жилого микрорайона на детской площадке. По последним данным, погибли 19 человек, из них 9 детей.
На площадку в Кривом Роге, где из-за атаки РФ 4 апреля погибли дети, местные жители с утра продолжают нести цветы и игрушки.