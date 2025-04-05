Удар по Кривому Рогу: Зеленский назвал имена девяти погибших детей (видео)

Место трагедии / © ТСН

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Президент Владимир Зеленский назвал имена девяти детей, погибших в результате циничного удара РФ по Кривому Рогу.

Погибшие в Кривом Роге дети:

Тимофей, 3 года

Радислав, 7 лет,

Арина, 7 лет,

Герман, 9 лет,

Даниил, 15 лет,

Никита, 15 лет,

Алина, 15 лет,

Константин, 16 лет,

Никита, 17 лет.

«Трехлетний Тимофей, к сожалению, скончался сегодня в больнице. Семилетний Радислав. Арина, которой навсегда тоже 7 лет. Девятилетний Герман. Пятнадцатилетний Даниил. Пятнадцатилетний Никита. Пятнадцатилетняя Алина. Константин, которому навсегда 16 лет. Никита — 17 лет. Это дети, убитые ударом российской баллистической ракеты по Кривому Рогу», — сообщил президент.

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Также погибли 9 взрослых.

Дата публикации 13:59, 05.04.25 Количество просмотров 33 Президент рассказал о погибших детях, ставших жертвами атаки РФ по Кривому Рогу

По словам Зеленского, у жителей Кривого Рога было всего несколько минут после запуска из района Таганрога на территории врага.

«Ракета попала прямо по улице — вокруг обычные дома, детская площадка, магазины, ресторан. Еще 62 человека пострадали от удара, в том числе 12 детей. Есть очень тяжелые раненые, сейчас они находятся в больницах. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь», — отметил он.

Президент отметил, что вдобавок к этой баллистике россияне применили вчера против Кривого Рога ударные дроны — прямо во время спасательной операции. Из-за удара «Шахедами» 7 человек были ранены, один человек погиб.

«Просто не бывает глубже цинизма, подлости и ненависти к людям, чем те, которые Россия собой сейчас олицетворяет», — говорит глава государства.

Зеленский поблагодарил за принципиальную позицию министров иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии, Высокую представительницу Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии.

В то же время президента неприятно удивила реакция посольства Америки, в сообщении которого даже не упомянули виновника трагедии — Россию.

«Такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция. Даже слово „российский“ боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей. Да, война должна завершиться. Но чтобы ее завершить, нужно не бояться называть вещи своими именами. Надо не бояться давить на того единственного, кто эту войну продолжает и игнорирует все предложения мира по ее завершению. Надо давить на Россию, которая выбирает убийства детей вместо прекращения огня. Следует вводить дополнительные санкции против тех, кто не может существовать без ударов баллистики по соседнему народу. Надо делать все возможное для спасения жизней», — подчеркнул он.

Зеленский заявил, что рассчитываем на договоренности с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, обещавшим помочь с поиском дополнительных «петриотов».

Напомним, что в результате удара по Кривому Рогу количество погибших увеличилось до 19, из них — 9 детей.

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НАЖИВО ИЗ КРИВОГО РОГА после трагедии! Там 19 погибших и более 60 раненых