Двигатель "ест" масло: как выявить проблему и что делать

Почему двигатель тратит много масла / © pixabay.com

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Если ваш автомобиль начал тратить слишком много моторного масла — это сигнал, который не стоит игнорировать. Хотя небольшое потребление масла — норма для многих двигателей, регулярный долив большого объема масла может указывать на серьезные проблемы.

Об этом сообщило издание

Как понять, что масла тратится слишком много?

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На это укажут следующие признаки:

Синий дым из выхлопной трубы (особенно при разгоне)

Запах горящего масла

Падение мощности двигателя

Усложненный запуск

Увеличенный расход топлива

Основные причины большого расхода масла

Неподходящий тип масла — замените на рекомендуемое производителем.

Изношенные поршневые кольца — самая частая причина, по которой масло попадает в камеру сгорания.

Износ цилиндров — стены теряют гладкость, и масло проникает в двигатель.

Неисправность турбокомпрессора — поврежденные подшипники пропускают масло.

Изношенные уплотнения клапанов — старые сальники трескаются и не удерживают масло.

Часто виновным оказывается клапан вентиляции картера (PCV). Если он заклинает, в картере возрастает давление, и масло вытекает из-за уплотнения. К счастью, его замена — простая и недорогая процедура.

Что делать?

Регулярно проверяйте уровень масла — это поможет вовремя заметить проблему.

Диагностируйте двигатель — особенно если расход превышает 1 л на 1000 км.

Не игнорируйте симптомы — это может привести к дорогостоящему ремонту.

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