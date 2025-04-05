ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
530
Время на прочтение
1 мин

Двигатель "ест" масло: как выявить проблему и что делать

Синий дым из выхлопа, запах жженого масла и увеличенный расход горючего — признак того, что двигатель нуждается во внимании.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Расход моторного масла

Почему двигатель тратит много масла / © pixabay.com

Если ваш автомобиль начал тратить слишком много моторного масла — это сигнал, который не стоит игнорировать. Хотя небольшое потребление масла — норма для многих двигателей, регулярный долив большого объема масла может указывать на серьезные проблемы.

Об этом сообщило издание

Как понять, что масла тратится слишком много?

На это укажут следующие признаки:

  • Синий дым из выхлопной трубы (особенно при разгоне)

  • Запах горящего масла

  • Падение мощности двигателя

  • Усложненный запуск

  • Увеличенный расход топлива

Основные причины большого расхода масла

  • Неподходящий тип масла — замените на рекомендуемое производителем.

  • Изношенные поршневые кольца — самая частая причина, по которой масло попадает в камеру сгорания.

  • Износ цилиндров — стены теряют гладкость, и масло проникает в двигатель.

  • Неисправность турбокомпрессора — поврежденные подшипники пропускают масло.

  • Изношенные уплотнения клапанов — старые сальники трескаются и не удерживают масло.

Часто виновным оказывается клапан вентиляции картера (PCV). Если он заклинает, в картере возрастает давление, и масло вытекает из-за уплотнения. К счастью, его замена — простая и недорогая процедура.

Что делать?

  • Регулярно проверяйте уровень масла — это поможет вовремя заметить проблему.

  • Диагностируйте двигатель — особенно если расход превышает 1 л на 1000 км.

  • Не игнорируйте симптомы — это может привести к дорогостоящему ремонту.

Ранее мы сообщали, почему меняется цвет антифриза и как это влияет на авто.

Дата публикации
Количество просмотров
530
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie