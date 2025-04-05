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Двигатель "ест" масло: как выявить проблему и что делать
Синий дым из выхлопа, запах жженого масла и увеличенный расход горючего — признак того, что двигатель нуждается во внимании.
Если ваш автомобиль начал тратить слишком много моторного масла — это сигнал, который не стоит игнорировать. Хотя небольшое потребление масла — норма для многих двигателей, регулярный долив большого объема масла может указывать на серьезные проблемы.
Об этом сообщило издание
Как понять, что масла тратится слишком много?
На это укажут следующие признаки:
Синий дым из выхлопной трубы (особенно при разгоне)
Запах горящего масла
Падение мощности двигателя
Усложненный запуск
Увеличенный расход топлива
Основные причины большого расхода масла
Неподходящий тип масла — замените на рекомендуемое производителем.
Изношенные поршневые кольца — самая частая причина, по которой масло попадает в камеру сгорания.
Износ цилиндров — стены теряют гладкость, и масло проникает в двигатель.
Неисправность турбокомпрессора — поврежденные подшипники пропускают масло.
Изношенные уплотнения клапанов — старые сальники трескаются и не удерживают масло.
Часто виновным оказывается клапан вентиляции картера (PCV). Если он заклинает, в картере возрастает давление, и масло вытекает из-за уплотнения. К счастью, его замена — простая и недорогая процедура.
Что делать?
Регулярно проверяйте уровень масла — это поможет вовремя заметить проблему.
Диагностируйте двигатель — особенно если расход превышает 1 л на 1000 км.
Не игнорируйте симптомы — это может привести к дорогостоящему ремонту.
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