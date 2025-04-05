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Двигун "їсть" масло: як виявити проблему та що робити
Синій дим з вихлопу, запах паленого масла та збільшена витрата пального — ознаки того, що двигун потребує уваги.
Якщо ваш автомобіль почав витрачати занадто багато моторного масла — це сигнал, який не варто ігнорувати. Хоча невелике споживання масла — норма для багатьох двигунів, регулярний долив великого об’єму масла може вказувати на серйозні проблеми.
Про це повідомило видання
Як зрозуміти, що масла витрачається занадто багато?
На це вкажуть такі ознаки:
Синій дим з вихлопної труби (особливо при розгоні)
Запах палаючого масла
Падіння потужності двигуна
Ускладнений запуск
Збільшена витрата пального
Основні причини великої витрати масла
Невідповідний тип масла — замініть на рекомендоване виробником.
Зношені поршневі кільця — найчастіша причина, через яку масло потрапляє в камеру згоряння.
Знос циліндрів — стінки втрачають гладкість, і масло проникає в двигун.
Несправність турбокомпресора — пошкоджені підшипники пропускають масло.
Зношені ущільнення клапанів — старі сальники тріскаються і не утримують оливу.
Часто винним виявляється клапан вентиляції картера (PCV). Якщо він заклинює, у картері зростає тиск, і масло витікає через ущільнення. На щастя, його заміна — проста і недорога процедура.
Що робити?
Регулярно перевіряйте рівень масла — це допоможе вчасно помітити проблему.
Діагностуйте двигун — особливо якщо витрата перевищує 1 л на 1000 км.
Не ігноруйте симптоми — це може призвести до дорогого ремонту.
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