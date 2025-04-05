Двигун "їсть" масло: як виявити проблему та що робити

Чому двигун витрачає багато масла / © pixabay.com

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Якщо ваш автомобіль почав витрачати занадто багато моторного масла — це сигнал, який не варто ігнорувати. Хоча невелике споживання масла — норма для багатьох двигунів, регулярний долив великого об’єму масла може вказувати на серйозні проблеми.

Про це повідомило видання

Як зрозуміти, що масла витрачається занадто багато?

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На це вкажуть такі ознаки:

Синій дим з вихлопної труби (особливо при розгоні)

Запах палаючого масла

Падіння потужності двигуна

Ускладнений запуск

Збільшена витрата пального

Основні причини великої витрати масла

Невідповідний тип масла — замініть на рекомендоване виробником.

Зношені поршневі кільця — найчастіша причина, через яку масло потрапляє в камеру згоряння.

Знос циліндрів — стінки втрачають гладкість, і масло проникає в двигун.

Несправність турбокомпресора — пошкоджені підшипники пропускають масло.

Зношені ущільнення клапанів — старі сальники тріскаються і не утримують оливу.

Часто винним виявляється клапан вентиляції картера (PCV). Якщо він заклинює, у картері зростає тиск, і масло витікає через ущільнення. На щастя, його заміна — проста і недорога процедура.

Що робити?

Регулярно перевіряйте рівень масла — це допоможе вчасно помітити проблему.

Діагностуйте двигун — особливо якщо витрата перевищує 1 л на 1000 км.

Не ігноруйте симптоми — це може призвести до дорогого ремонту.

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