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Удар "Шахедами" по Кривому Рогу: выросло количество пострадавших
Российский «Шахед» в Кривом Роге унес жизни одного человека. Еще 18, в том числе девять детей, погибли от российской ракеты.
В Кривом Роге возросло количество раненых в результате удара «Шахедов» около полуночи 5 апреля.
Об этом передает ГСЧС.
«Российский удар БпЛА по Кривому Рогу: до 7 человек выросло количество пострадавших, погиб 1 человек», — говорится в сообщении.
Начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил , что погибшая — сгоревшая в частном доме бабушка, куда попал «Шахед».
В результате атаки повреждены частные дома, детская площадка, трамвайный путь, маршрутные микроавтобусы и автомобили.
Спасатели ликвидировали пожары в частных домах, хозяйственных постройках и гаражах.
Заметим, что речь идет о новом ударе. За несколько часов до него РФ ударила по Кривому Рогу ракетой, унесшей жизни 18 человек. Среди погибших – 9 детей.