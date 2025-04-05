Удар "Шахедами" по Кривому Рогу: выросло количество пострадавших

Удар «Шахедами» по Кривому Рогу

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В Кривом Роге возросло количество раненых в результате удара «Шахедов» около полуночи 5 апреля.

Об этом передает ГСЧС.

«Российский удар БпЛА по Кривому Рогу: до 7 человек выросло количество пострадавших, погиб 1 человек», — говорится в сообщении.

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Начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил , что погибшая — сгоревшая в частном доме бабушка, куда попал «Шахед».

В результате атаки повреждены частные дома, детская площадка, трамвайный путь, маршрутные микроавтобусы и автомобили.

Спасатели ликвидировали пожары в частных домах, хозяйственных постройках и гаражах.

Заметим, что речь идет о новом ударе. За несколько часов до него РФ ударила по Кривому Рогу ракетой, унесшей жизни 18 человек. Среди погибших – 9 детей.