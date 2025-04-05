Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не признают, что были неправы

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Содержание Дева Телец Близнецы

Главное — понять, в чем именно состояла ошибка, и признать ее, но на это способны далеко не все — некоторым из нас не под силу это сделать, они будут упрямиться даже тогда, когда их, грубо говоря, припрут к стенке. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не признают, что были неправы.

Дева

Девы, будучи одним из самых логичных знаков Зодиака, при этом зачастую совершенно нелогичное поведение. Так, они могут ввязаться в любой спор, считая себя экспертами уровня «бог», а когда собеседники докажут, что их точка зрения ошибочна, будут уверять что никогда такого не говорили.

Телец

Тельцы упрямы и злопамятны, поэтому, если им покажется, что собеседник недостаточно высоко их ценит, или, не дай бог, чем-то их задел, они, несмотря на явную неправоту, как минимум никогда этого не признают, а как максимум перестанут общаться, хоть и сами будут от этого страдать.

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Близнецы

Близнецы никогда точно не знают, когда они правы, а когда — нет: сегодня истиной в последней инстанции им кажется одно, а уже завтра — совсем другое. Ну а поскольку разобраться в этом хитросплетении возможным не представляется, они виноватыми — так, на всякий случай — себя не признают.

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