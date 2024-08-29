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Лига чемпионов УЕФА
Лига чемпионов УЕФА (UEFA Champions League) - самый престижный и самый популярный футбольный турнир среди клубов высших дивизионов в Европе.
Турнир проводится ежегодно, его организатором является Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Первый розыгрыш турнира состоялся в сезоне 1955/56, когда он назывался Кубком европейских чемпионов (European Champion Clubs 'Cup). Формат турнира был изменен в сезоне 1991/92, тогда же появились гимн и эмблема. Современное название соревнования получило в сезоне 1992/93.
ФОРМАТ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА
Сейчас Лига чемпионов состоит из нескольких этапов:
квалификация (предыдущее этап, первый, второй, третий и раунд плей-офф)
групповой турнир
плей-офф (1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал)
финал
Во всех матчах, кроме финала, команды проводят по 2 игры (дома и в гостях).
В квалификации победитель по сумме двух встреч попадает в следующий раунд. Пройдя все квалификационные раунды, команды выходят в групповой этап, вместе с командами, которые попали туда напрямую.
Во время жеребьевки участники делятся на 8 групп по 4 команды в каждой. По итогам группового этапа в плей-офф выходят первые две команды в каждой из групп, а третьи команды попадают в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Финал проводится на нейтральном стадионе, который избирается заблаговременно комиссией УЕФА по заявкам от городов. Стадион должен соответствовать всем условиям УЕФА.
В апреле 2021 года УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов с сезона 2024/25.
Количество участников ЛЧ увеличится с 32 до 36. Главные изменения коснутся группового этапа. Вместо него все участники будут играть в единой лиге. Если раньше каждый клуб проводил шесть матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе минимум десять матчей против десяти соперников (5 дома, 5 в гостях).
Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займет места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться в 1/8 финала к восьми сильнейшим.
Лига чемпионов останется открытой. Команды по-прежнему будут попадать в нее в зависимости от выступлений во внутренних соревнованиях.
Одно из дополнительных мест получит клуб, который финиширует третьим в чемпионате ассоциации, занимающей пятую строчку в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА. Еще одну путевку получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов.
Остальные два места предназначены для клубов с наивысшим клубным коэффициентом за последние пять лет, которые не вышли в общий этап Лиги чемпионов, но пробились либо в квалификацию Лиги чемпионов, либо в Лигу Европы или в Лигу конференций.
ТРОФЕЙ
Кубок Лиги чемпионов - это серебряная амфора с золотым покрытием внутри. Высота ее составляет 73.5 см, вес - 7,5 кг, номинальная стоимость - 10 тысяч швейцарских франков.
Нынешний трофей является пятой версии Кубка европейских чемпионов в его современном дизайне. Он отличается от своего предшественника по дизайну.
Кубок европейских чемпионов оставался на вечное хранение у пяти команд: "Реала", "Аякса", "Баварии", "Милана" и "Ливерпуля".
По новым правилам, с сезона-2009/2010 трофей хранится в УЕФА вечно, каждому победителю вручается полноразмерная копия кубка, Трофей победителей Лиги Чемпионов, с выгравированным названием команды-победителя.
А клуб, который три сезона подряд стал победителем турнира или получил всего пять побед, получает право носить особую нашивку на форме. Тогда как оригинальный трофей клуба не остается.
Чемпион оставляет кубок у себя только на 10 месяцев: он обязан вернуть трофей обратно УЕФА за два месяца до следующего финала, а в память о победе получает уменьшенную копию Кубка. УЕФА затем передает почетный трофей на хранение городу, принимающему очередной финал.
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