Удар по Кривому Рогу: первая леди возмутилась реакцией мира

Первая леди Украины Елена Зеленская / © Сайт президента Украины

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Первая леди Украины Елена Зеленская эмоционально обратилась к миру из-за кровавой российской ракетной атаки по Кривому Рогу 4 апреля.

Свое обращение она опубликовала в соцсетях.

«Кривой Рог, Днепр, Харьковщина, Донетчина, Одесщина, Чернигов, Киев… Каждый из этих регионов Украины снова оказался под российскими ударами. Список городов и областей, охваченных болью, становится все больше», — сказала первая леди.

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Зеленская заметила, что среди жертв ракетного удара — семьи, вынужденные искавшие безопасности переселенцы, но не нашедшие ее даже в тылу.

«Мирные украинцы снова убиты Россией. Дети и родители. Совершенно молодые и старшие. Целые семьи. Вынуждены переселенцы от войны, которые искали и не нашли безопасности. Люди в своих городах, домах, на своих дворах, на своей земле», — отметила она.

Первая леди возмущается, что иностранцы убеждены, что в результате так называемых «переговоров» с РФ обстрелы Украины остановились.

«Что там в Украине? Уже тише? Мы слышали что-то о перемирии», — спрашивают где-то далеко от войны иностранцы. Мы тоже «что-то» слышали, конечно. Звуки тревоги. Приближение ракет и дронов. Крики и плач. Мы их слышим и сейчас. Они навсегда с нами. Десятки убитых Россией только за последние недели. И сотни, тысячи — за годы. Больно жить в стране, которую хотят убить. Но больно жить в мире, где преступления против человечности перестают возмущать и становятся «нормой», — пишет Зеленская.

Она призвала мир не оставаться в стороне, ведь Украине нужны не только слова сострадания, а нужные действия. Пока соболезнования «не понадобились всему миру».

Напомним, что в результате удара по Кривому Рогу количество погибших увеличилось до 19, из них — 9 детей. Пострадали 68 человек. Из них четверо детей находятся в тяжелом состоянии.