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Потери России по состоянию на 5 апреля: Генштаб обновил данные
Оккупанты стремительно теряют и живую силу, и технику на поле боя.
По состоянию на утро 5 апреля ВСУ ликвидировали 922,34 тысяч солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки — еще 1390 военных.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 05.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 922 340 (+1390) человек
танков — 10541 (+13)
боевых бронированных машин AFVs — 21952 (+20)
артиллерийских систем — 25730 (+67)
РСЗО — 1350 (+1)
средства ПВО — 1124 (+1)
самолетов — 370 (+0)
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 31778 (+105)
крылатые ракеты — 3130
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн — 42954 (+113)
специальная техника — 3788 (+1)
Как сообщалось, Россия приостановила массированные ракетные атаки. Впрочем, вместо ракет враг использует более дешевую, но не менее разрушительную альтернативу.