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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери России по состоянию на 5 апреля: Генштаб обновил данные

Оккупанты стремительно теряют и живую силу, и технику на поле боя.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Getty Images

По состоянию на утро 5 апреля ВСУ ликвидировали 922,34 тысяч солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки — еще 1390 военных.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 05.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 922 340 (+1390) человек

  • танков — 10541 (+13)

  • боевых бронированных машин AFVs — 21952 (+20)

  • артиллерийских систем — 25730 (+67)

  • РСЗО — 1350 (+1)

  • средства ПВО — 1124 (+1)

  • самолетов — 370 (+0)

  • вертолетов — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 31778 (+105)

  • крылатые ракеты — 3130

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильной техники и автоцистерн — 42954 (+113)

  • специальная техника — 3788 (+1)

Как сообщалось, Россия приостановила массированные ракетные атаки. Впрочем, вместо ракет враг использует более дешевую, но не менее разрушительную альтернативу.

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