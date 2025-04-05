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- Війна
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Втрати Росії станом на 5 квітня: Генштаб оновив дані
Окупанти стрімко втрачають і живу силу, і техніку на полі бою.
Станом на ранок 5 квітня ЗСУ ліквідували 922 340 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу — ще 1390 військових.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 922 340 (+1390) осіб
танків — 10541 (+13)
бойових броньованих машин AFVs — 21952 (+20)
артилерійських систем — 25730 (+67)
РСЗВ — 1350 (+1)
засоби ППО — 1124 (+1)
літаків — 370 (+0)
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31778 (+105)
крилаті ракети — 3130
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн — 42954 (+113)
спеціальна техніка — 3788 (+1)
Як повідомлялося, агресорка Росія призупинила масовані ракетні атаки. Втім, замість ракет ворог використовує більш дешеву, але не менш руйнівну альтернативу.