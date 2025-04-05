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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
804
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 5 квітня: Генштаб оновив дані

Окупанти стрімко втрачають і живу силу, і техніку на полі бою.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Getty Images

Станом на ранок 5 квітня ЗСУ ліквідували 922 340 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу — ще 1390 військових.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 922 340 (+1390) осіб

  • танків — 10541 (+13)

  • бойових броньованих машин AFVs — 21952 (+20)

  • артилерійських систем — 25730 (+67)

  • РСЗВ — 1350 (+1)

  • засоби ППО — 1124 (+1)

  • літаків — 370 (+0)

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31778 (+105)

  • крилаті ракети — 3130

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 42954 (+113)

  • спеціальна техніка — 3788 (+1)

Як повідомлялося, агресорка Росія призупинила масовані ракетні атаки. Втім, замість ракет ворог використовує більш дешеву, але не менш руйнівну альтернативу.

Дата публікації
Кількість переглядів
804
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