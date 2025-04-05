Удар по Кривому Рогу: количество погибших увеличилось до 19, из них — 9 детей

Удар по Кривому Рогу

Реклама

Число погибших в результате циничного ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до 19 человек.

Об этомсообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, россияне убили 19 человек. 9 из них — дети.

Реклама

В результате террористических атак РФ пострадали 68 человек — от трехмесячного ребенка до пожилых людей. 40 человек сейчас находятся в больницах. Из них двое детей 5-ти и 8 лет были доставлены в Днепр, в больницу им. Мечникова в крайне тяжелом состоянии.

Из пострадавших в больницах Кривого Рога 17 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 2 детей. Врачи борются за их жизнь и оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в Кривом Роге пострадали 34 многоквартирных дома, 6 учебных заведений, магазины, объекты бизнеса и инфраструктуры, автомобили, разрушенный частный дом. В некоторых домах нет электро- и газоснабжения — ведутся восстановительные работы.

«Повреждений очень много — данные еще уточняются. Всю ночь шла ликвидация последствий. Были задействованы все оперативные и коммунальные службы. Возникшие пожары были погашены. К 02:45 аварийно-спасательная операция была завершена, но коммунальщики продолжали работать всю ночь», — отметил Вилкул.

Напомним, что в посольстве США отреагировали на удар по Кривому Рогу, ни разу не упомянув о России.