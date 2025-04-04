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Какая будет погода в Украине 5 апреля: прогноз синоптика
Выходя из дома, не забывайте брать зонты.
5 апреля в Украине повсюду ожидаются дожди. На западе, севере и Винницкой области похолодает до +7+12 градусов, на остальной территории еще побудет +12+18 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"В Киеве после сегодняшнего лайт-лета уже завтра ожидается дождь и понижение температуры воздуха до +10+12 градусов", — добавила она.
Ранее жителей Киевской области предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Киевской области. В частности, ожидаются заморозки.