Какая будет погода в Украине 5 апреля: прогноз синоптика

Какая будет погода 5 апреля / © ТСН

Реклама

5 апреля в Украине повсюду ожидаются дожди. На западе, севере и Винницкой области похолодает до +7+12 градусов, на остальной территории еще побудет +12+18 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве после сегодняшнего лайт-лета уже завтра ожидается дождь и понижение температуры воздуха до +10+12 градусов", — добавила она.

Реклама

Ранее жителей Киевской области предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Киевской области. В частности, ожидаются заморозки.