Взрывы в Саранске: почему удар по этому заводу важен для Украины

Беспилотник / © ТСН.ua

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Поражение завода , занимающегося производством оптоволоконных систем в Саранске, ослабляет ключевые компоненты военной связи и управления, в том числе для оптоволоконных дронов. Эти беспилотники, как известно, нечувствительны к РЭБ и играют важную роль в современных военных операциях.

Об этом заявил военный эксперт, глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук в сообщении в соцсетях.

Утрата завода ограничивает российские возможности в области беспилотных технологий и связи.

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Кроме того, стоит отметить, что российский рынок оптоволокна претерпел значительные изменения в последние годы. После ухода американской корпорации Corning с российского рынка китайские производители значительно увеличили свою долю, предлагая низкие цены, что создает жесткую ценовую конкуренцию.

В 2024 году китайские поставщики занимали 75% рынка оптоволокна в России, тогда как доля российского производителя, АО "Оптиковолоконные Системы", снизилась с 30% в 2021 году до 25% в 2024 году.

Силы обороны Украины продолжают наносить удары объектам, обеспечивающим высокотехнологичную поддержку российской армии.

Удар по АО "Оптиковолоконные Системы" лишает врага одного из важнейших пунктов управления войсками и дронами в условиях радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что в марте 2025 года Белгород атаковали неизвестные беспилотники: раздавались взрывы .