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Астрологический прогноз на 5 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на выходной можно начинать работу над новыми проектами, а вот от начатых ранее дел лучше отказаться.
Символ дня: Птица Феникс.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: алый, красный.
Счастливые камни дня: гранатит, уваровит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, требуют особого внимания, так что не стоит медлить с лечением.
Питание дня: к питанию необходимо относиться максимально осторожно — велик риск отравлений.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.
Магия и мистика дня: любые заговоры окажутся эффективными, особенно если прочесть их вслух.
Сны дня: сны нынешней ночи позволяют найти ответы на любые важные вопросы.
Табу дня: сидячий образ жизни плохо отразится на самочувствия.
Цитата дня: «Все, во что вы верите, становится вашей реальностью» (Брайан Трейси).
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