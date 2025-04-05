Астрологический прогноз на 5 апреля

Птица Феникс — символ дня / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на выходной можно начинать работу над новыми проектами, а вот от начатых ранее дел лучше отказаться.

Символ дня: Птица Феникс.

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Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: алый, красный.

Счастливые камни дня: гранатит, уваровит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, требуют особого внимания, так что не стоит медлить с лечением.

Питание дня: к питанию необходимо относиться максимально осторожно — велик риск отравлений.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.

Магия и мистика дня: любые заговоры окажутся эффективными, особенно если прочесть их вслух.

Сны дня: сны нынешней ночи позволяют найти ответы на любые важные вопросы.

Табу дня: сидячий образ жизни плохо отразится на самочувствия.

Цитата дня: «Все, во что вы верите, становится вашей реальностью» (Брайан Трейси).

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