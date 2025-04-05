Астрологічний прогноз на 5 квітня

Птах Фенікс — символ дня / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на вихідний, можна розпочинати роботу над новими проєктами, а ось від розпочатих раніше справ краще відмовитися.

Символ дня: птах Фенікс.

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Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: гранатит, уваровіт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, вимагають особливої уваги, тому не варто зволікати з лікуванням.

Харчування дня: до харчування необхідно ставитись максимально обережно – великий ризик отруєнь.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки

Дачні роботи дня: рослини потребують інтенсивного поливання та підживлення.

Магія та містика дня: будь-які змови виявляться ефективними, особливо якщо прочитати їх вголос.

Сни дня: сни ночі дозволяють знайти відповіді на будь-які важливі питання.

Табу дня: сидячий спосіб життя погано позначиться на здоров'ї.

Цитата дня: «Все, у що ви вірите, стає вашою реальністю» (Браян Трейсі).

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