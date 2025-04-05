В окупованому Донецьку пролунали вибухи

Вибухи у РФ / © ТСН.ua

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У ніч проти 5 квітня 2025 року Донецьк зазнав однієї з найпотужніших атак безпілотників за останній час.

Про це пише SHOT у повідомленні у соцмережах.

За словами очевидців, близько години ночі над містом і прилеглими районами пролунали десятки вибухів.

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Системи ППО активно працювали над “Донбас Ареною”, у центрі міста, а також над Макіївкою та Горлівкою.

Очевидці повідомляють про уламки збитих дронів на вулицях і продовження вибухів.

Станом на ранок офіційної інформації про постраждалих чи руйнування не надходило.

Нагадаємо, що у березні 2025 року Бєлгород атакували невідомі безпілотники: лунали вибухи.