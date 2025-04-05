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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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В окупованому Донецьку пролунали вибухи

Вибухи лунали протягом години

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Вибухи у РФ

Вибухи у РФ / © ТСН.ua

У ніч проти 5 квітня 2025 року Донецьк зазнав однієї з найпотужніших атак безпілотників за останній час.

Про це пише SHOT у повідомленні у соцмережах.

За словами очевидців, близько години ночі над містом і прилеглими районами пролунали десятки вибухів.

Системи ППО активно працювали над “Донбас Ареною”, у центрі міста, а також над Макіївкою та Горлівкою.

Очевидці повідомляють про уламки збитих дронів на вулицях і продовження вибухів.

Станом на ранок офіційної інформації про постраждалих чи руйнування не надходило.

Нагадаємо, що у березні 2025 року Бєлгород атакували невідомі безпілотники: лунали вибухи.

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