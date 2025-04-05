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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В оккупированном Донецке раздались взрывы

Взрывы раздавались в течение часа

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Взрывы в РФ

Взрывы в РФ / © ТСН.ua

В ночь на 5 апреля 2025 года Донецк подвергся одной из самых мощных атак беспилотников за последнее время.

Об этом пишет SHOT в сообщении в соцсетях.

По словам очевидцев, около часа ночи над городом и близлежащими районами раздались десятки взрывов.

Системы ПВО активно работали над "Донбасс Ареной", в центре города, а также над Макеевкой и Горловкой.

Очевидцы сообщают об обломках сбитых дронов на улицах и продолжении взрывов.

По состоянию на утро официальной информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, что в марте 2025 года Белгород атаковали неизвестные беспилотники: раздавались взрывы .

Дата публикации
Количество просмотров
1
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