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В оккупированном Донецке раздались взрывы
Взрывы раздавались в течение часа
В ночь на 5 апреля 2025 года Донецк подвергся одной из самых мощных атак беспилотников за последнее время.
Об этом пишет SHOT в сообщении в соцсетях.
По словам очевидцев, около часа ночи над городом и близлежащими районами раздались десятки взрывов.
Системы ПВО активно работали над "Донбасс Ареной", в центре города, а также над Макеевкой и Горловкой.
Очевидцы сообщают об обломках сбитых дронов на улицах и продолжении взрывов.
По состоянию на утро официальной информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Напомним, что в марте 2025 года Белгород атаковали неизвестные беспилотники: раздавались взрывы .