В оккупированном Донецке раздались взрывы

Взрывы в РФ / © ТСН.ua

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В ночь на 5 апреля 2025 года Донецк подвергся одной из самых мощных атак беспилотников за последнее время.

Об этом пишет SHOT в сообщении в соцсетях.

По словам очевидцев, около часа ночи над городом и близлежащими районами раздались десятки взрывов.

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Системы ПВО активно работали над "Донбасс Ареной", в центре города, а также над Макеевкой и Горловкой.

Очевидцы сообщают об обломках сбитых дронов на улицах и продолжении взрывов.

По состоянию на утро официальной информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, что в марте 2025 года Белгород атаковали неизвестные беспилотники: раздавались взрывы .