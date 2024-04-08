Цветут, как бешеные: садоводы посоветовали, какой продукт со стола дать орхидеям как удобрение

Если орхидеи уже длительное время находятся в состоянии "отдыха" и не выпускают новые бутоны, следует попытаться их стимулировать.

В издании Express опытные садоводы поделились секретом, как заставить орхидеи пышно цвести в течение всего лета.

Самое главное, говорят специалисты, создать правильную ночную температуру. Дело в том, что орхидеи – это субтропические растения, которые привычны к тому, что ночью температура достаточно сильно охлаждается. Если попытаться уменьшить ее на 5-6 градусов по Цельсию, это поможет стимулировать быстрое цветение.

Что можно сделать? Прежде всего, попробуйте переносить на ночь горшок из орхидеирующего в комнату, где значительно прохладнее, но не ветрено. Также можно откроть окно в помещении, где стоят эти субтропические растения, чтобы они могли наслаждаться влажностью и свежестью.

Если у вас нет возможности открыть окно или унести орхидею в другую комнату, можно использовать вентилятор. Создав прохладный поток воздуха, вы заставите орхидею выпустить цветоносы.

Также садоводы поделились секретным продуктом из кухни, из которого можно приготовить для подкормки орхидеи. Рецепт очень простой:

натрите или нарежьте картофель небольшими кусочками (не очищайте кожуру), отварите его несколько минут;

добавьте в картофель нарезанные бананы и небольшое количество сахара.

Полученное удобрение необходимо хранить в закрытой банке, а непосредственно перед подкормкой разводить водой и подливать под корень.

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