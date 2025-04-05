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- Украина
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В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона — Кличко
Враг не останавливает дроновые атаки.
В Киевской области 5 апреля 2025 года предварительно зафиксировано падение обломков сбитого вражеского БпЛА в Деснянском районе, неподалеку от черты города.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в сообщении в соцсетях.
Информация уточняется.
"Попадание обломков БпЛА в Днепровском районе столицы. Экстренные службы направляются на место", — добавил мэр Киева Виталий Кличко .
Напомним, что ранее Россия нанесла кровавый удар по жилому микрорайону в Кривом Роге.