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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона — Кличко

Враг не останавливает дроновые атаки.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В Киевской области 5 апреля 2025 года предварительно зафиксировано падение обломков сбитого вражеского БпЛА в Деснянском районе, неподалеку от черты города.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в сообщении в соцсетях.

Информация уточняется.

"Попадание обломков БпЛА в Днепровском районе столицы. Экстренные службы направляются на место", добавил мэр Киева Виталий Кличко .

Напомним, что ранее Россия нанесла кровавый удар по жилому микрорайону в Кривом Роге.

Дата публикации
Количество просмотров
107
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