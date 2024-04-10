Всего пять капель — и муравьи забудут дорогу в огород на все лето: больше не будут портить грядки

Хотя муравьи и являются важным звеном экосистемы, тем не менее, на огороде они скорее вредят. Поэтому важно знать, как избавиться от муравьев народными средствами, чтобы не убить их, но надолго выгнать с участка.

Муравьи могут приносить с собой неприятный запах, повреждать растения и даже портить имущество дома. К счастью, существует простой способ избавиться от муравьев раз и навсегда. Речь идет о борной кислоте.

В борьбе с муравьиными гнездами борная кислота оказалась очень эффективным средством. Ее запах и вкус вызывают у насекомых дискомфорт, поэтому они быстро начинают искать новое место жительства. Для того чтобы избавиться от муравьев, возьмите пять капель борной кислоты, смешайте с выбитым яйцом или сахаром, а затем распределите там, где чаще всего появляются муравьи.

Но чтобы муравьи не вредили растениям и не лезли в дом, нужно также что-то сделать с самим муравейником.

Для обработки муравьиных гнезд можно приготовить раствор из уксуса и нашатырного спирта. Их нужно развести в воде (на 10 литров), взяв 2 столовых ложки уксуса, 2 столовые ложки нашатырного спирта 100%, а затем добавьте несколько капель любой жидкости для прилипания (это может быть, например, гель для мытья посуды). Перелейте полученный раствор в пульверизатор, а затем опрыскивайте муравьиные гнезда и растения вокруг них.

Используя самые эффективные средства от муравьев, вы сможете уже совсем скоро забыть об этой проблеме.

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