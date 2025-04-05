В Кривом Роге растет количество раненых в результате ракетной атаки: 61 пострадавший

Атака на Кривой Рог

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По состоянию на 5 апреля 2025 года в Кривом Роге — 61 пострадавший в результате ракетной атаки, среди них 12 детей.

Об этом глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил в сообщении в соцсетях.

В больницах находятся 40 горожан. Остальные под амбулаторным наблюдением.

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"Люди, которые оплакивают погибших родных. Родители, в отчаянии склонившиеся над телами детей. Кровь мирных жителей на улице. Кровь, которую никогда не отмыть российским военным преступникам. Кривой Рог снова в скорби. Агрессор еще раз превзошел себя. Местные шокированы”, — поделился эмоциями чиновник.

Ранее сообщалось, что в городе вспыхнули пожары в четырех местах попадания вражеских дронов.

Также омбудсмен отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что РФ ударила по жилому району города, где не было ни одного военного объекта.