У Кривому Розі зростає кількість поранених унаслідок ракетної атаки: 61 постраждалий

Атака на Кривий Ріг / © ДСНС

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Станом на 5 квітня 2025 року у Кривому Розі — 61 постраждалий внаслідок ракетної атаки, серед них 12 дітей.

Про це голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив у повідомленні у соцмережах.

У лікарнях перебувають 40 містян. Решта під амбулаторним наглядом.

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“Люди, які оплакують загиблих рідних. Батьки, які у розпачі схилились над тілами дітей. Кров мирних мешканців на вулиці. Кров, яку ніколи не відмити російським військовим злочинцям. Кривий Ріг знову у скорботі. Агресор вкотре перевершив себе. Місцеві шоковані. Кажуть, все можна відновити. Але не повернути “людей, які під балконами лежать”, — поділився своїми емоціями посадовець.

Раніше повідомлялося, що у міста спалахнули пожежі у чотирьох місцях влучань ворожих дронів.

Також омбудсмен відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу та наголосив, що РФ ударила по житловому району міста, де не було жодного військового об’єкта.