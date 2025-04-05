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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
107
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1 хв

У Києві зафіксовано влучання уламків дрона — Кличко

Ворог не зупиняє дронові атаки.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

На Київщині 5 квітня 2025 року попередньо зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА в Деснянському районі, неподалік межі міста. 

Про це інформує Київська міська військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Інформація уточнюється.

“Влучання уламків БпЛА в Дніпровському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце”, — додав мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, що раніше Росія завдала кривавого удару по житловому мікрорайону у Кривому Розі.

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