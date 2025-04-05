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У Києві зафіксовано влучання уламків дрона — Кличко
Ворог не зупиняє дронові атаки.
На Київщині 5 квітня 2025 року попередньо зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА в Деснянському районі, неподалік межі міста.
Про це інформує Київська міська військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Інформація уточнюється.
“Влучання уламків БпЛА в Дніпровському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце”, — додав мер Києва Віталій Кличко.
Нагадаємо, що раніше Росія завдала кривавого удару по житловому мікрорайону у Кривому Розі.